Der Saarländische Rundfunk (SR) geht in seinem Wirtschaftsplan für das kommende Jahr von einem Fehlbetrag von 3,5 Millionen Euro aus. Wie der SR am Montag nach der Sitzung des Rundfunkrats in Saarbrücken mitteilte, liegen die Aufwendungen bei 128,2 Millionen Euro und die Erträge bei 124,7 Millionen Euro. Wesentliche Ursache des Fehlbetrags sei ein Rückgang der erwarteten Erträge aus Rundfunkbeiträgen. dpa