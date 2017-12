Saarland bei Bildungsausgaben im hinteren Feld

Kommentar zur EU und der Flüchtlingsfrage

Tusk hat recht: Der Streit mit Polen muss begraben werden

Ist es die Sache wert: um des Prinzips willen den Bruch in der EU zu riskieren? EU-Rats­präsident Donald Tusk findet: nein. Er will daher den Konflikt der EU-Regierungschefs mit Polen, Tschechien und Ungarn in der Frage der Verteilung von mehr