Saarland feiert im Dezember 70 Jahre Verfassung

Das Saarland feiert das 70-jährige Bestehen seiner Verfassung mit einem Festakt am 17. Dezember. Dabei wird der Richter des Bundesverfassungsgerichts und Ministerpräsident a.D., Peter Müller, die Festrede halten. Das kündigte Finanzminister Stephan Toscani (CDU) am Dienstag in Saarbrücken an. dpa