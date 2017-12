Saarland ist auf Anmeldung von Prostituierten vorbereitet

Anmeldung und Beratung von Prostituierten werden im Saarland künftig unter einem Dach im Gesundheitsamt des Regionalverbands Saarbrücken erfolgen. Dafür wurden fünf zusätzliche Stellen geschaffen, wie ein Sprecher des Regionalverbands mitteilte. „Die Mitarbeiter stehen in den Startlöchern.“ Die gesundheitliche Beratung sei schon seit einigen Wochen angelaufen. dpa

Der Landtag des Saarlands hat im Oktober ein Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz verabschiedet, das mit seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt - nach Angaben einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums am 14. oder 21. Dezember. Dann ist der Regionalverband für alle Aufgaben zuständig, die sich aus der neuen gesetzlichen Regelung ergeben, auch für Prostituierte und Bordellbetriebe in den fünf Kreisen außerhalb von Stadt und Kreis Saarbrücken.