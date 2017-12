später lesen Saarland startet Bundesratsinitiative gegen Glyphosat FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Das Saarland will am Freitag einen eigenen Antrag im Bundesrat einbringen, um den Einsatz des umstrittenen Unkrautgiftes Glyphosat bundesweit zu verhindern. „Wir fordern vom Bund, dass er alle Möglichkeiten nutzt, dieses Mittel zu verbieten“, sagte der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag vor der Landespressekonferenz in Saarbrücken. „Das ist der einzig gangbare Weg, um ein weiteres Arten- und Insektensterben zu verhindern.“ dpa