Säugling stirbt nach Verkehrsunfall in Wörth

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Wörth am Rhein ist ein neun Monate alter Säugling im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Landau mit. Das Baby erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen. dpa