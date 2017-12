SC Magdeburg siegt 26:23 bei den Eulen Ludwigshafen

Der SC Magdeburg hat sein vorletztes Ligaspiel vor der EM-Pause gewonnen. Bei den Eulen Ludwigshafen trug Robert Weber (10/3) vor 2350 Zuschauern maßgeblich zum 26:23 (14:10) bei. Für Ludwigshafen war Frederic Stüber (5) der beste Werfer. Mit dem Sieg hält der SC Magdeburg weiter Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen. dpa

Die Magdeburger lagen von Beginn an in Front, die Eulen hielten den Abstand aber in Grenzen, auch durch Überzahlspiel (7:5/12.). Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung sogar nur ein Tor (9:8/16.). Vor der Pause zogen die Magdeburger das Tempo an, ein 4:1-Lauf brachte die Vier-Tore-Halbzeitführung.

Nach der Pause war der SCM sofort hellwach und zog auf acht Tore davon (18:10/38.). Anschließend allerdings verloren die Elbestädter völlig den Faden und die Eulen kamen auf zwei Treffer heran (19:17/43.). Den Anschlusstreffer verhinderte Jannick Green mit einem gehaltenen Siebenmeter. Letztlich setzte sich die höhere Qualität der Magdeburger durch.

