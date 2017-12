später lesen Schaden durch falsche Polizisten steigt deutlich Teilen

Trickbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, verursachen in Rheinland-Pfalz immer größere Schäden. Die Summe vervierfachte sich nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) in diesem Jahr im Vergleich zum Jahr 2016. Bei der Masche ruft ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Opfer an. Auf dem Apparat des Angerufenen wird die Rufnummer 110 angezeigt, obwohl die Betrüger beispielsweise in einem Call Center in der Türkei sitzen. Die Täter bringen dann die Opfer, meist ältere Menschen, dazu, ihnen Geld auszuhändigen. dpa