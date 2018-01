später lesen Schifffahrt auf dem Oberrhein wegen Hochwassers eingestellt FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Der Neckar ist schon gesperrt - für Freitag erwarten die Behörden nun auch den Stopp der Schifffahrt auf dem Rhein. Am Pegel Maxau bei Karlsruhe wurde am Morgen ein Wasserstand von knapp 7,40 Meter gemessen, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt berichtete. Bei 7,50 Meter werde die Schifffahrt eingestellt. Zunächst betreffe dies den Abschnitt von Iffezheim bei Rastatt bis Germersheim in der Pfalz. Die Sperrung könnte aber bereits am Samstag erweitert werden und dann bis Speyer reichen. Die Behörde rechnet mit einer Dauer von mindestens zwei Tagen andauern. Starker Regen und Tauwetter hatte in den vergangenen Tagen für reichlich Zulauf in den Gewässern von Süddeutschland gesorgt. dpa