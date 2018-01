später lesen Schifffahrt auf der Mosel soll wieder anlaufen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Nach mehrtägiger Zwangspause wegen Hochwassers wird die Schifffahrt auf der Mosel am Dienstag langsam wieder anlaufen. Der dazu erforderliche Pegelstand unter 6,95 Metern sei in Trier erreicht, sagte der Leiter des Schifffahrtsbüros in Trier, Klaus Kürten. Noch müssten die einzelnen Schleusen begutachtet und freigegeben werden. Kürten ging davon aus, dass dies im Laufe des Tages für den Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes Trier geschehen werde. dpa