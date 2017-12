später lesen Schlägerei am Berliner Platz: Polizei schreitet ein Teilen

Twittern

Teilen



In der Nähe des Ludwigshafener Weihnachtsmarktes musste die Polizei wegen einer Schlägerei einschreiten. Wie eine Sprecherin am Samstag sagte, waren daran fünf Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren beteiligt. Der Grund für die Auseinandersetzung am Freitagabend sei jedoch noch unklar. Drei Jugendliche seien geflüchtet, die beiden anderen schwiegen bislang. dpa