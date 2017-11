später lesen Schlägerei mit Eisenstangen, Messern und Astsägen Teilen

Mit Eisenstangen, Messern und Astsägen sind zwei Gruppen im saarländischen Neunkirchen aufeinander losgegangen. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, ließ sich die Zahl der Verletzten bei der Schlägerei am Mittwoch nicht feststellen. Die wohl mehr als ein Dutzend Streithähne seien beim Eintreffen der Polizei geflüchtet. Ein Kind habe leichte Verletzungen erlitten, als es von einem der Wegrennenden zur Seite gestoßen wurde. Ein mutmaßlicher Schläger trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Seit dem Vorfall patrouilliert die Polizei nach eigenen Angaben häufiger in der Innenstadt. dpa