später lesen Schlamm und Unrat: Nach dem Hochwasser kommt das Aufräumen FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Hochwasser laufen in den betroffenen Städten an Rhein und Mosel die Aufräumarbeiten. „Das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis das sauber und blitzeblank ist“, sagte Ralf Peterhanwahr, Sprecher der Stadt Mainz, am Donnerstag. Vor dem eigentlichen Saubermachen müsse ein Radlader in einigen Arealen erst Schlamm und Treibgut beseitigen. dpa