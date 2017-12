später lesen Schleicher-Rothmund zur neuen Bürgerbeauftragten gewählt Teilen

Die SPD-Abgeordnete Barbara Schleicher-Rothmund ist zur neuen Bürgerbeauftragten in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Die 58-jährige Vizepräsidentin des Landtags erhielt am Mittwoch in geheimer Wahl die Stimmen von 77 der 93 anwesenden Abgeordneten. Zwölf Abgeordnete stimmten gegen sie, vier enthielten sich. Die Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne haben zusammen 52 Sitze. Schleicher-Rothmund wird Ende April Nachfolgerin von Dieter Burgard und legt dann ihr Abgeordnetenmandat nieder. dpa