Nachdem Schnee und glatte Straßen am Wochenende den Verkehr ausgebremst hatten, sind die Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu Wochenbeginn wieder frei. Die Plusgrade haben den Schnee schmelzen lassen, die Lage hat sich deshalb in der Nacht zum Montag beruhigt, wie die Sprecher der Polizeibehörden sagten. dpa