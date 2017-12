später lesen Schnee im Saarland sorgt für Blechschäden und Busausfälle Teilen

Die teils schneeglatten Straßen im Saarland haben die meisten Autofahrer am Montagmorgen kalt gelassen. Viele Busreisende mussten aber Verspätungen und Ausfälle hinnehmen. Auf den Straßen habe es landesweit 13 Unfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Das sei „sehr überschaubar“. Außerdem sei es bei Sachschäden geblieben - wie etwa in Völklingen: Dort kam ein Autofahrer von der glatten Straße ab und rutschte mit seinem Wagen erst gegen ein Baustellenschild und dann gegen eine Hauswand. dpa