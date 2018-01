später lesen Schnee und Frost zum Wochenbeginn FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Schon an diesem Montag könnte es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiß werden: In Hochlagen kann es schneien, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit. Zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee könnten im Bergland fallen. Tagsüber ist außerdem mit starken und sogar stürmischen Windböen zu rechnen. In der Nacht auf Dienstag schwächt der Wind jedoch ab und der Schnee geht wieder in Regen über. In den kommenden Tagen könnte es aber auch in tieferen Lagen schneien, Frost und Glatteis sind möglich. Am Montag können die Temperaturen auf minus fünf Grad sinken. dpa