Aus zunächst ungeklärter Ursache ist eine Schreinerei in Wiltlingen (Kreis Trier-Saarburg) in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr am Samstagmorgen eintraf, schlugen Flammen aus dem Dach des Gebäudes und es kam zu einer starken Rauchentwicklung, teilte die Polizei mit. Die Anwohner wurden mit Lautsprecherdurchsagen gebeten, Fenster und Türen vorsorglich zu verschließen. dpa