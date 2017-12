Schulen decken Pflichtunterricht vollständig ab

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz strebt eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung an den allgemeinbildenden Schulen an. Inwieweit dies im laufenden Schuljahr bisher gelungen ist, darüber gibt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) heute in Mainz Auskunft; ebenso wie zu den aktuellen Zahlen der Schüler und Lehrer. dpa

Der Pflichtunterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz wird nach Angaben des Bildungsministeriums vollständig abgedeckt. Die Unterrichtsversorgung an den allgemeinbildenden Schulen stieg in diesem Schuljahr von 98,5 auf 98,6 Prozent, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte. Dies ist das gleiche Ergebnis wie im Schuljahr 2015/16. Unterstützt wurde die positive Entwicklung bei konstanter Lehrerzahl von einem Rückgang der Schülerzahl um 0,9 Prozent auf 413 467.

Der Pflichtunterricht werde überall vollständig erfüllt, sagte Hubig. Die Differenz zu einer strukturellen Unterrichtsversorgung von 100 Prozent betreffe vor allem den Unterricht in Arbeitsgemeinschaften. Um auch den kurzfristigen Ausfall von Unterricht wegen einer etwa durch Krankheit verursachten Abwesenheit einer Lehrkraft zu verringern, soll es ab nächstem Schuljahr zusätzliche „Feuerwehrlehrkräfte“ an Grundschulen in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen geben.