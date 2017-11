Schwerverletzte nach Unfällen auf der A6: Vollsperrung

Bei einem Unfall auf der A6 im Landkreis Kaiserslautern sind am Mittwochabend drei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn sei zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl Richtung Mannheim voll gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Außerdem gehe man nach vorläufigen Informationen von einer weiteren, leicht verletzten Person aus. Erkenntnisse zur Unfallursache oder der Zahl der beteiligten Fahrzeuge lagen zunächst nicht vor. dpa

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 6 im Landkreis Kaiserslautern sind am Mittwochabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl Richtung Mannheim seien ein Lastwagen und mehrere Autos in einen Unfall verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Mindestens zwei Menschen seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden. Die Autobahn wurde gesperrt. In dem Stau kam es zwei Stunden später zu einem weiteren Unfall. Ein Auto fuhr laut Polizei unter einen Lkw. Der Fahrer wurde ebenfalls eingeklemmt. Die Polizei rechnete damit, dass die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Waldmohr und dem Kreuz Landstuhl bis in die Nacht gesperrt bleibt.