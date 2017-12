später lesen Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall: Säugling wiederbelebt Teilen

Bei einem Zusammenprall zweier Autos sind am Sonntagabend im rheinland-pfälzischen Wörth am Rhein sechs Menschen verletzt worden - vier davon schwer. Ein zehn Monate alter Säugling im Fahrzeug eines 30-Jährigen aus Baden-Württemberg musste an der Unfallstelle reanimiert werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Fahrerin des anderen Unfallautos, eine 38-Jährige aus Frankreich, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr frei geschnitten werden. In beiden Autos waren jeweils drei Menschen. dpa