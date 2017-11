später lesen Sechsjährige läuft hinter Bus auf die Straße Teilen

Twittern

Teilen



Ein sechsjähriges Mädchen ist in Unnau (Westerwaldkreis) von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Das Kind war am Montag aus einem Bus ausgestiegen und hatte hinter dem Bus versucht, über die Straße zu gehen. Dabei hatte das Mädchen ein herankommendes Auto übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27-jährige Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Das Kind erlitt eine leichte Prellung am Knie und musste nicht ärztlich versorgt werden. Ob die Sechsjährige allein in dem Bus unterwegs war, konnte ein Polizeisprecher am Dienstag nicht sagen. dpa