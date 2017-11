später lesen Seniorin stirbt bei Wohnhausbrand im Saarland Teilen

Eine 88-Jährige ist bei einem Wohnhausbrand im saarländischen Nalbach ums Leben gekommen. Die Tochter der Frau habe vergeblich versucht, ihre Mutter am Mittwoch zu retten, sagte ein Polizeisprecher. Die Tochter sei vorsorglich wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Höchstwahrscheinlich habe eine elektrische Heizdecke Feuer gefangen. „Umliegende Häuser sind offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Der Sachschaden war zunächst unklar. dpa