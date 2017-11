später lesen Sichtschutzwände gegen Gaffer im Testlauf Teilen

Zur Abschirmung von Schaulustigen nach Unfällen startet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ein Pilotprojekt auf Autobahnen in der Pfalz und im Westerwald. Voraussichtlich ab Mitte Januar liefere die Behörde Sichtschutzwände an die Autobahnmeistereien Wattenheim und nach Heiligenroth, sagte eine LBM-Sprecherin am Dienstag. Zum Einsatz kommen sollen sie auf der Autobahn 3 und der Autobahn 61. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. dpa