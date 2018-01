später lesen Sinkendes Wasser an Saar und Blies: Autobahn nicht gesperrt Teilen

Twittern

Teilen



Die Hochwasserlage an der Saar könnte sich am Wochenende etwas entspannen. Bis Sonntag wird mit einem leichten Sinken der Wasserstände gerechnet. Einen deutlichen Rückgang um etwa einen Meter könnte es an der Blies bei Ottweiler und Neunkirchen geben. Auch an den anderen Blies-Pegeln soll der Wasserstand sinken, allerdings nur leicht. Das geht aus den vom saarländischen Umweltministerium veröffentlichten Daten hervor. dpa