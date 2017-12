später lesen Skisaison am Erbeskopf beginnt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Ski heil: Am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz beginnt am morgigen Samstag die Skisaison. Skifahrer können am Erbeskopf (816 Meter) ab 10 Uhr auf 15 bis 18 Zentimetern Schnee die Hänge hinuntersausen. „Die Schneelage ist ganz ordentlich“, sagte der Betriebsleiter des Wintersportzentrums, Klaus Hepp, am Freitag. Es sei ein „guter Einstieg in die Saison“. Noch sei der Schnee eher nass und schwer. „Es wäre aber schade, ihn einfach links liegen zu lassen“, sagte Hepp. Es handele sich um reinen Naturschnee. Zwei Lifte sollten zunächst dieses Wochenende laufen. In der vergangenen Wintersaison gab es insgesamt 26 Lifttage. „Diese Saison sind wir mit dem Start Mitte Dezember sehr früh dran, sagte Hepp. dpa