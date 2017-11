später lesen Sparkassen-Chef soll Nachfolger von Fahrenschon werden FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Der Vorstandschef der Sparkasse Heidelberg, Helmut Schleweis, soll neuer Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) werden. Diesen Personalvorschlag beschloss die Verbandsvorsteherkonferenz der Sparkassen-Finanzgruppe am Dienstag in Frankfurt am Main, wie ein DSGV-Sprecher in Berlin mitteilte. In diesem Gremium sitzen die regionalen Sparkassen-Präsidenten. Diese gingen davon aus, dass die Neuwahl des DSGV-Präsidenten noch vor Weihnachten 2017 stattfinden werde. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über die Einigung auf Schleweis berichtet. dpa