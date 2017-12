später lesen SPD begrüßt zügigen Lückenschluss der Autobahn 1 FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Autobahnlücke in der Eifel kann nach Erwartung der SPD-Fraktion ab 2021 geschlossen werden. Ziel sei es, bis zu diesem Jahr Planungs- und Baurecht zu haben, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Der Lückenschluss der Autobahn 1 mit 10 Autobahnkilometern in Rheinland-Pfalz und 15 in Nordrhein-Westfalen ist in dieser Woche Thema im Landtag. Zur Unterstützung auch weiterer verkehrspolitischer Projekte erhalte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) 76 neue Ingenieurstellen, sagte die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer. dpa