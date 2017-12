später lesen SPD für zügige Gespräche mit Union FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Die SPD will die Sondierungsgespräche mit der Union nach Angaben von Partei-Vizechefin Malu Dreyer zügig angehen. „Dann wird man sehr schnell erkennen können, ob es genug Gemeinsamkeiten gibt und welcher Weg dann der geeignete ist“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Alle Optionen von Neuwahl über Kooperation und Tolerierung bis zu einer großen Koalition sollten ausgelotet werden. „Man wird am Ende dann sehen, wie weit man mit den Inhalten kommt, darum geht es, was man bewegen kann in unserem Land. (...) Bis dahin wird sich die SPD auch nicht festlegen.“ dpa