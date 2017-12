später lesen SPD im Land bei Umfrage vorn: Dreyer legt kräftig zu FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Nach einer monatelangen Aufholjagd hat die SPD einer aktuellen Umfrage zufolge in Rheinland-Pfalz nun knapp die Nase vorn. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würden 38 Prozent der Befragten einer am Donnerstag veröffentlichten SWR-Umfrage zufolge den Sozialdemokraten ihre Stimme geben - und 37 Prozent der CDU. Im Vergleich zur letzten Umfrage im September legte die SPD zwei Punkte zu und konnte sich damit vor die Union schieben. Die CDU gewinnt einen Punkt. Zuletzt lagen die Parteien gleich auf, nachdem die SPD im Juni um 8 Punkte auf 32 Prozent eingebrochen war. dpa