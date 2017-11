später lesen SPD-Nachwuchs wählt neuen Vorsitzenden FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Twittern

Teilen



Mitten in der turbulenten Diskussion um eine Regierungsbildung auf Bundesebene trifft sich der SPD-Nachwuchs am heute zum Bundeskongress in Saarbrücken. Zum Auftakt des dreitägigen Treffens der Jusos wird am Abend auch SPD-Chef Martin Schulz erwartet. dpa