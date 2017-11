später lesen SPD: Opel-Beschäftigungsgarantie für Werke Teilen

Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer hat eine Beschäftigungsgarantie für Opel in Rüsselsheim und Kaiserslautern über 2018 hinaus gefordert. „Beide Standorte sind in der Lage, sie haben die Kompetenz, sie haben die Flexibilität (...), um die neuen Produktpaletten zu entwickeln, zu produzieren“, sagte Schweitzer am Mittwoch im Landtag in Mainz. Er warb für eine Strategie des Peugeot-Mutterkonzerns PSA mit Beschäftigten und Gewerkschaften. „Die französischen Anteilseigner werden ihre Bekanntschaft machen mit dem deutschen Mitbestimmungsrecht.“ Auch FDP, Grüne und die Opposition aus CDU und AfD warben für eine positive Zukunft für die Beschäftigten. dpa