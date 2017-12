später lesen Sportverband: Vorermittlungen nach Berichten über Defizit Teilen

Nach Medienberichten über ein mögliches Millionen-Defizit beim Landessportverband für das Saarland (LSVS) prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie Ermittlungen aufnimmt. Das teilte die Behörde am Montag in Saarbrücken mit. Es müsse geklärt werden, ob gegen einen der führenden Mitarbeiter ein Anfangsverdacht der Untreue bestehe. Ein Anwalt des LSVS habe angekündigt, hierfür Protokolle von Mitgliederbefragungen zur Verfügung zu stellen. Die „Saarbrücker Zeitung“ hatte am vergangenen Freitag von einem Defizit von bis zu fünf Millionen Euro berichtet. Das sei etwa ein Drittel des jährlichen Etats. Der Verband wollte sich zunächst nicht äußern und kündigte eine Stellungnahme im Laufe des Dienstags an. dpa