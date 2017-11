später lesen Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bundestagsabgeordneten FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen des Verdachts der Untreue und des Verstoßes gegen das Parteiengesetz gegen den rheinland-pfälzischen CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Bundestag in Berlin genehmigte am Mittwoch auch Durchsuchungen und Beschlagnahmungen im Zuge dieser Ermittlungen. Das Plenum in Berlin votierte für einen entsprechenden Antrag des Immunitätsausschusses. dpa