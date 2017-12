später lesen Städte verschönern Betonpoller an Weihnachtsmärkten FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Schön sind sie nicht, die grauen Betonpoller, die derzeit an vielen Zufahrten zu Weihnachtsmärkten stehen. In Trier hat man die aus Sicherheitsgründen notwendigen Klötze jetzt weihnachtlich verschönert: Sie wurden mit roter und goldener Kunststofffolie umhüllt - und in Kerzen oder Pakete umgestaltet. Ein Teil der insgesamt 18 Poller ziert eine hölzerne Flamme, ein anderer Teil ist mit roten Schleifen versehen. Viele Städte in Deutschland haben mobile Beton-Poller aufgestellt, um Weihnachtsmärkte vor Anschlägen mit Lastwagen zu schützen. dpa