Starke Schneefälle und Glätte zum Wochenbeginn

In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die Woche mit Schnee und Glätte auf den Straßen. In der Nacht zum Montag könnten zwei bis fünf Zentimeter Schnee fallen, hieß es am Sonntag beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Bergland seien es bis zu zehn Zentimeter. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei etwa einem Grad. dpa