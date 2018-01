Steht der offene Vollzug auf der Kippe?

Was Häftlinge im offenen Vollzug dürfen

Beim offenen Vollzug kann der Häftling tagsüber außerhalb des Gefängnisses einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Abends muss der Verurteilte auch im offenen Vollzug wieder in die Justizvollzugsanstalt zurückkehren. Wenn der Gefangene sich an die Auflagen hält, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer vorzeitigen Entlassung zugestimmt wird. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren Anfang April vergangenen Jahres in Deutschland 8273 Gefangene im offenen und 43 370 im geschlossenen Vollzug.