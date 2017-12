später lesen Sternsinger machen auf Kinderarbeit aufmerksam FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Die Sternsinger wollen in diesem Jahr besonders auf die Folgen der weltweiten Kinderarbeit aufmerksam machen. Zum Auftakt der bundesweiten Aktion „Dreikönigssingen“ kamen am Freitag in Trier nach Angaben des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ mehr als 2600 junge Menschen in ihren typischen Gewändern zusammen. Sie besuchten Workshops, Bühnenvorführungen und musikalische Darbietungen, die unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!“ standen. dpa