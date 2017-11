später lesen Steuerfahnder bringen Land 155 Millionen Euro Mehreinnahmen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Wegen Steuerstrafverfahren wurden 2016 in Rheinland-Pfalz Freiheitsstrafen von insgesamt 59 Jahren und sechs Monaten sowie Geldstrafen von 1,4 Millionen Euro verhängt. Es seien 6066 Steuerstrafverfahren abgeschlossen worden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Im Jahr zuvor seien es 5551 gewesen, sagte eine Sprecherin. Schwankungen seien üblich. Die Steuerfahndung in Rheinland-Pfalz habe im Jahr 2016 für Mehreinnahmen von mehr als 155 Millionen Euro gesorgt. Der größte Anteil davon sei in der Umsatz- und der Einkommenssteuer angefallen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) lobte den Beitrag der Steuerfahnder. „Rheinland-Pfalz geht konsequent und unnachgiebig gegen Steuerkriminalität vor“, erklärte die Ministerin. dpa