„Streifenhörnchen“ Peter lebt bei Polizistin

Nach dem Fund von Eichhörnchen Peter hat eine Mainzer Polizistin ein Herz für die Nagetiere mit dem wuscheligen Schwanz entwickelt. Sie nahm zwei weitere Exemplare von einer Auffangstation im Taunus auf, in der Peter ausgewildert werden sollte, wie die Leiterin der Station, Yvonne Schneider, am Donnerstag sagte. Eines sei blind und taub, weil es als Baby zu lange in der Kälte gelegen habe. Das andere habe beim Sturz von einem Baum ein Schädeltrauma erlitten. dpa