Streit über eigene Laptops im Abitur

Die einzige Schule in Rheinland-Pfalz mit eigenen Laptops der Schüler in allen Fächern ist mit dem Bildungsministerium in Streit geraten. Mädchen und Jungen der Berufsbildenden Schule (BBS) Westerburg im Westerwald schreiben seit vielen Jahren auch das Abitur in den Leistungskursen mit ihren Rechnern - doch nun hat das Ministerium dies verboten. „Wir müssen sicherstellen, dass während des Abiturs keiner ins Internet geht und zum Beispiel was zum „Faust“ von Goethe nachschaut“, sagte am Mittwoch Ministeriumssprecherin Sabine Schmidt in Mainz. dpa