Streit um LMK-Direktorenstelle vor Verwaltungsgericht

Der Streit um den neuen Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) wird vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße weiter geführt. Das Gericht erklärte sich am Donnerstag für zuständig, wie es per Mitteilung erklärte. Zuvor stand die Frage im Raum, ob der Fall nicht an ein Arbeitsgericht oder Landgericht gehört. dpa