später lesen Streit ums Abendessen: Mann schubst Frau Treppe runter FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Weil ihm das Essen nicht schmeckte, hat ein Mann aus Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) seine Partnerin die Treppe hinuntergeschubst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, blieb die Frau aber unverletzt. Der Mann habe sie am Montagabend aus der Wohnung in den Hausflur geschoben und dort dann die Treppe hinuntergestoßen. Die Polizei verwies den Randalierer des Hauses. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Was für ein Essen die Überreaktion bei dem Mann ausgelöst hatte, war zunächst unklar. dpa