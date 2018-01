später lesen Streit zwischen zwei Gruppen: Anwohner hören Schüsse FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

In Mainz sind zwei Gruppen von Männern kräftig aneinandergeraten. Anwohner hörten während des Streits am Sonntag auch Schüsse, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die alarmierten Beamten fanden am Ort des Geschehens schließlich Hülsen aus einer Schreckschusswaffe sowie Holzstöcke, die vermutlich zum Schlagen benutzt wurden. Von den Beteiligten traf die Polizei im Stadtteil Finthen zunächst nur noch eine Gruppe an. Ein Mann hatte den Angaben zufolge eine Platzwunde am Kopf, ein anderer erlitt einen Nasenbeinbruch. Die zweite Gruppe floh zunächst, wurde aber später auch gefasst. Insgesamt kontrollierte die Polizei 14 Männer im Alter von 27 bis 52 Jahren. Ob die Gruppen sich kannten, war noch unklar. dpa