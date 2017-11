später lesen Stromausfall: Landtagsausschuss fragt nach FOTO: Manuela Gebauer FOTO: Manuela Gebauer Teilen

Knapp zwei Wochen nach dem großflächigen Stromausfall in Mainz und Wiesbaden beschäftigt sich der rheinland-pfälzische Landtag mit der Versorgungssicherheit. Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt und Energie stehen heute Ursachen, Folgen und Notfallmaßnahmen. Die AfD-Fraktion hat die Landesregierung dazu um Auskunft gebeten. Ein Kurzschluss in einem Umspannwerk in Wiesbaden-Biebrich hatte am 16. November dazu geführt, dass Wiesbaden und Mainz teilweise mehr als 20 Minuten lang ohne Strom waren. Ampeln fielen aus, Alarme gingen los und Aufzüge blieben stecken. Betroffen waren in Mainz die Neustadt, Mombach, Teile der Innenstadt sowie die Nachbargemeinden Budenheim und Ingelheim. dpa