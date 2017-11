später lesen Studie: Mainz gut für digitale Zukunft gerüstet FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Mainz zählt einer Studie zufolge zu den Großstädten in Deutschland mit den besten Perspektiven für die digitale Zukunft. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt schob sich in der Rangliste der 70 kreisfreien deutschen Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern um drei Plätze auf Rang 10 vor, wie aus der aktuellen Analyse von „Wirtschaftswoche“ und Immobilienscout24 hervorgeht. Bei der Wirtschaftskraft kam Mainz auf Rang 14, verlor der Studie zufolge zugleich aber an Dynamik (Rang 35). dpa