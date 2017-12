später lesen Studie: Zahl der Erstsemester sinkt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Die Zahl der Erstsemester an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz sinkt einer neuen Studie zufolge in den kommenden Jahrzehnten. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung im westfälischen Gütersloh hervor. Demnach fällt die Zahl der Studienanfänger zwischen 2017 und 2029 deutlich von 20 365 auf 17 518. Es folgt demnach ein leichter Wiederanstieg auf 18 116 im Jahr 2040. Danach sinkt die Zahl der Erstsemester in Rheinland-Pfalz laut Studie wieder bis auf gut 17 000 im Jahr 2050. Die Analyse basiert auf Modellrechnungen, die auf Annahmen über die demografische Entwicklung und die Zahl ausländischer Studenten beruhen. dpa