Sturmböen sorgen für Unwetterschäden

Entwurzelte Bäume und eine verschobene Ampel: Heftige Windböen haben in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Donnerstagmorgen Unwetterschäden verursacht. Vor allem in der Pfalz wütete der Wind. Im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern stürzten 26 Bäume um. Der Schwerpunkt mit 25 entwurzelten Bäumen habe rund um Pirmasens gelegten, teilten die Beamten mit. In den meisten Fällen sei kein großer Schaden entstanden. dpa