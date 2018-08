Täglich von Trier nach Metz

Bessere Bus-Anbindung nach Luxemburg

Von Luxemburg fahren vor allem in den Stoßzeiten bis zu fünfmal in der Stunde ein Bus. Allerdings sind die grenzüberschreitenden Busse, die vor allem Pendler nutzen, nicht auf den hiesigen Busverkehr abgestimmt. Auch hat es für die Nutzung der Strecke diesseits der Grenze keine Ausschreibung gegeben. Umgekehrt ist es bislang aber für deutsche Busunternehmen schwierig, grenzüberschreitende Verbindungen anbieten zu können. Das soll sich nun ändern. Bereits seit 2015 gibt es eine Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Schienenpersonenverkehr (SPNV) Nord und Luxemburg beim öffentlichen Nahverkehr zu kooperieren. Nun soll es erste Ergebnisse geben. Ab September kommenden Jahres soll die Busverbindung von Trier über Aach, Newel, Olk und Ralingen bis ins luxemburgische Echternach führen. Ein Jahr später soll der Bus von Gerolstein nach Dasburg weiter fahren bis Clervaux in Luxemburg und ab Dezember 2021 ist geplant, dass die derzeitige Linie 444 von Neuerburg nach Roth an der Our über die Grenze nach Vianden fährt. Laut SPNV-Nord-Direktor Thomas Geyer ist geplant, dass es künftig bei grenzüberschreitenden Busverbindungen gemeinsame Ausschreibungen mit Luxemburg geben soll. Der Ausbau des Busverkehrs ins Nachbarland sei wichtig, da Luxemburg vor einem Verkehrskollaps stehe, warnt der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit. Der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz begrüßt, dass künftig auch deutsche Linien über die Grenze fahren dürfen. Bisher werde der grenzübeschreitende Busverkehr von luxemburgischen Unternehmen dominiert.