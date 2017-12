später lesen Tank leer: Frau holt Benzin und lässt Kleinkinder zurück Teilen

Um Benzin zu holen, hat eine 36-Jährige aus Landau zwei Kleinkinder und eine Freundin auf einem Autobahnstandstreifen zurückgelassen. Die beiden Frauen waren mit ihren Kindern am Freitagabend mit wenig Benzin in Ludwigshafen losgefahren, wie die Polizei am Samstag berichtete. An der Anschlussstelle Deidesheim auf der Autobahn 65 blieben sie im Dunkeln liegen. Die vier waren auf dem Weg nach Hause ins rund 50 Kilometer entfernte Landau. dpa